Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент заявил, что формальные правила Евросоюза расходятся с практикой.

Запрет отдельным странам Европейского союза (ЕС) самостоятельно выстраивать отношения с Россией — проявление диктата. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Некоторые политики говорят: «Нет, нельзя, нельзя допустить, чтобы Россия сотрудничала с какими-то отдельными странами. Нужно вот всем вместе, нельзя допустить, чтобы какая-то из европейских стран выстраивала диалог с Россией». Ну вот это диктат больше, чем во времена Советского Союза», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что СССР был единым централизованным государством. Евросоюз, по его словам, устроен по-другому, но на практике отдельным странам могут мешать самостоятельно выстраивать отношения с другими государствами.

XXIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Главная тема встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.