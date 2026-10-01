«Закончится провалом»: Путин о попытках создания нового железного занавеса

Фото, видео: © РИА Новости/ Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Будущий миропорядок должен учитывать интересы всех участников международного общения, считает российский лидер.

Любая попытка создать новый железный занавес неизбежно закончится провалом. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, сейчас ограничения в отношении России вводит западное сообщество. В качестве примеров Путин привел многочисленные санкции, запреты на встречи с российскими представителями и попытки изоляции в международных организациях.

«Это все есть попытка повесить железный занавес. Но теперь не с нашей стороны, не так, как это было в Советском Союзе, а со стороны Запада», — сказал Путин.

Президент напомнил, что попытка СССР создать подобный занавес в итоге потерпела неудачу.

«Чем закончилась попытка Советского Союза создать этот занавес? Хорошо известно, провалом. И любая попытка повесить где-то такой занавес, особенно в современных условиях, закончится неизбежно провалом», — подчеркнул он.

Говоря о будущем мировом устройстве, Путин отметил, что оно не должно ограничиваться двумя, тремя или четырьмя центрами силы. По его словам, многополярный мир должен быть разнообразным и учитывать интересы всех стран.

«Безопасность одних не может быть достигнута за счет безопасности других. Вот это один из краеугольных камней, которые, как нам кажется, должен лечь в основу будущего миропорядка», — заключил президент.

Ранее Владимир Путин, выступая на встрече с депутатами Государственной думы VIII созыва, рассказал о внешнем давлении на страну. Глава государства заявил, что против России используются различные методы воздействия, включая ограничения и попытки сдерживания со стороны западных стран. Также президент заявил о необходимости противостоять внешнему давлению и подчеркнул, что народ России не удастся сломить.

С 28 сентября по 1 октября 2026 года проводится XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб «Валдай» был основан в 2004 году. Название связано с местом проведения первой конференции — она прошла в Великом Новгороде, неподалеку от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал клуба высоко ценится как в России, так и за рубежом. За время его существования в работе «Валдая» приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран мира.

С участниками ежегодных заседаний клуба с момента его создания традиционно встречается президент России Владимир Путин.

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