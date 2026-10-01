«Я ему благодарен»: Путина и Трампа связывают добрые многолетние отношения

Фото, видео: www.globallookpress.com/Daniel Torok; 5-tv.ru

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Однако есть факторы, которые осложняют контакты двух президентов.

Президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом сложились добрые многолетние отношения. Об этом российский лидер сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«У меня с президентом Трампом довольно добрые, многолетние отношения. Я ему благодарен за то, что он предпринимает усилия по разрешению, скажем, украинского кризиса. Как я много раз говорил уже, убежден в этом, делает это искренне», — сказал Путин.

Президент также выразил благодарность первой леди США за работу в гуманитарной сфере.

«Мы благодарны первой леди США (Мелании Трамп. — Прим. ред.) за работу в гуманитарной сфере. Я говорю совершенно искренне, без всякой иронии. Это касается обменов, решений некоторых других гуманитарных вопросов», — отметил глава государства.

При этом Путин заявил, что факторы, осложняющие отношения России и США, формировались на протяжении длительного времени.

«Все, что омрачает наши отношения с Соединенными Штатами, и эти факторы, омрачающие наши отношения и разрушающие их, возникли не вчера, не сегодня. Они возникали на протяжении десятилетий», — сказал президент.

Путин выразил надежду, что разделяющие Москву и Вашингтон факторы останутся в прошлом.

«Нам бы очень хотелось, чтобы эти факторы, разделяющие нас, уходили в прошлое и появлялись новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества», — заявил российский лидер.

Президент также прокомментировал возможную трехстороннюю встречу России, США и Украины. По словам Путина, Москва готова к такому формату, однако для его проведения необходимо заранее определить повестку.

«Мы только за, но есть вопрос, он в чем заключается? Нужна повестка дня. Надо понять, какова будет повестка дня для любых трехсторонних встреч. О чем мы будем говорить», — сказал глава государства.

Президент добавил, что в целом считает полезным любой диалог.

С 28 сентября по 1 октября 2026 года проходит XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главная тема форума сформулирована как «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

За годы работы клуб заслужил высокую оценку интеллектуального потенциала как в России, так и за ее пределами. В его мероприятиях за все время приняли участие около десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей со всего мира.

Начиная с 2014 года клуб отошел от формата «рассказа миру о России» и переключился на практико-ориентированную работу: формирование глобальной повестки дня, а также квалифицированную и объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание прошло в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. Тогда Владимир Путин в своем выступлении и последующей дискуссии затронул формирование нового миропорядка, отношения России с США, Китаем и Индией, а также поделился мнением о конфликте на Украине.

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