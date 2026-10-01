Военная разведка РФ следит за источником потенциальных угроз

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Мельников; 5-tv.ru

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Как отметил Владимир Путин, нанесение ударов вглубь территории России невозможно без содействия западных стран.

Поставки вооружений из одних стран в другие не несут в себе ничего нового — это военно-техническое сотрудничество, и оно не вызывает озабоченности. А вот вовлечение других стран в прямые боевые действия — безусловно вызывает озабоченность. Об этом сказал президент России Владимир Путин на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что при нанесении ударов вглубь российской территории не может все так гладко происходить для Вооруженных сил Украины, без космической разведки, без технического содействия западных специалистов. Вот это представляет угрозу для всех. Это является вовлеченностью этих стран в войну с Россией», — сказал глава государства.

По его словам, это создает дополнительную угрозу для будущего. Путин отметил, что ничего хорошего нет с точки зрения поставок вооружений в зоны конфликта — все страны мира всегда стараются от этого отойти, а поставлять оружие в зону конфликтов считается неприличным.

Он добавил, что Украина не может существовать самостоятельно и вообще утрачивает элементы государственности. По мнению Путина, это очевидная вещь — она управляется извне.

«И вот, когда кто-то хочет воевать с нами чужими руками, в данном случае руками украинского режима, который бросает своих людей, собственно думаю, что он их своими-то и не считает, под пули, на истребление фактически. Вот когда кто-то уже начинает воевать с нами чужими руками — вот это, конечно, угроза», — заявил глава государства.

Путин уточнил, что не говорит о том, что Россия завтра собирается наносить удары по территории и предприятиям тех стран, которые поставляют оружие на Украину. Но это угроза, которую необходимо четко понимать, оценивать и иметь в виду.

«И, конечно, Вооруженные силы России, военная разведка, должны понимать, откуда эти угрозы исходят. Мы внимательно за этим следим», — заключил президент.

О Международном дискуссионном клубе «Валдай»

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.

С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание клуба состоялось в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последовавшей дискуссии Владимир Путин упомянул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение по поводу конфликта на Украине.

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