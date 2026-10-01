Путин не жалеет о попытках выстроить отношения с Западом в «нулевые»

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Москва предпринимала дополнительные шаги для диалога, но, увы, взаимности не случилось.

Президент России Владимир Путин не жалеет о попытках в 2000-е годы выстроить отношения с Западом. Об этом он сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Отвечая на вопрос о том, считает ли он потраченными впустую усилия по налаживанию отношений с западными странами в начале его руководства страной, Путин ответил отрицательно.

«Нет, не жалею, потому что иначе все бы мы, не только я, мы все бы и вся страна думали, что мы чего-то не доработали, что-то не доделали, что надо было все-таки еще больше что-то сделать, пойти навстречу там, предложить еще что-то», — сказал президент.

По словам Путина, российская сторона сделала все возможное для развития этих отношений.

«Но мы все сделали, все предложили и поняли, что нас там не ждут, нам просто сказали нет. Вот и все», — заявил глава государства.

Путин также сказал, что параллельно продолжалось давление на Россию со стороны стран Запада.

«И параллельно продолжали, начали долбить, долбить, и все наше пространство достаточно жестко, довольно нагло и агрессивно отгрызать постоянно. Ну вот и все, в конце концов, и пришло к такому состоянию, как сейчас», — отметил президент.

Ранее Владимир Путин выступил на встрече с депутатами Государственной думы VIII созыва, где рассказал о внешнем давлении на страну.

Глава государства заявил, что против России используются различные методы воздействия, включая ограничения и попытки сдерживания со стороны западных стран.

Также президент указал на необходимость противостоять внешнему давлению и подчеркнул, что народ России не удастся сломить.

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