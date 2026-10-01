Путин: тысячу раз сказали— не надо лезть на Украину

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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О том, что в Европе назревает опасный для всех раскол, говорил еще немецкий политик Эгон Бар.

Европу давно предупреждали, что внутренний раскол приведет к тому, что НАТО всосет в себя восточно-европейское пространство. А это будет плохо для всех. Об этом сказал президент России Владимир Путин на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент вспомнил слова немецкого политика Эгона Бара. Тот думал и о будущем своей страны, и о будущем всей Европы. Он говорил о необходимости преодолеть раскол в Европе и предлагал решения.

Президент с сожалением констатировал, что прозорливого Бара никто не послушал и работать над преодолением блокового раскола не стали.

«Ну, вот это привело к сегодняшним конфликтам, потому что, в конце концов, залезли на Украину, ну тысячу раз сказали, не надо, остановитесь, остановитесь — нет, дальше, дальше, дальше. Ну вот, это результат», — заключил Путин.

О Международном дискуссионном клубе «Валдай»

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.

С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание клуба состоялось в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последовавшей дискуссии Владимир Путин упомянул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение по поводу конфликта на Украине.

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