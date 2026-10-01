«Ни у кого нет»: Путин заявил о наличии у России уникальных средств поражения

Фото, видео: www.globallookpress.com/MOD Russia; 5-tv.ru

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При этом, РФ не угрожает другим государствам, а говорит о возможностях собственной защиты.

Россия располагает средствами поражения, которых сегодня нет у других государств. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент отметил, что в случае возникновения угрозы Россия будет вынуждена задействовать имеющиеся у нее силы и средства. Потенциальный противник — страны НАТО — может иметь численное, экономическое и военное превосходство, поэтому Москва намерена опираться на собственные преимущества.

«Вот именно поэтому и будет неизбежным нам ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств. Почему? Во-первых, мы понимаем, что перед нами будет противник в два раза по численности больше нас. Это крупный экономический потенциал, крупный военный потенциал», — сказал глава государства.

Путин отметил, что Россия обладает ограниченными ресурсами для противостояния подобной угрозе, поэтому должна использовать свои конкурентные преимущества.

«Да, конечно, Франция и Великобритания — ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет, но таких средств поражения, сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество», — заявил президент.

Путин также прокомментировал письма, которые российский МИД направил некоторым странам. По словам президента, эти шаги не являются попыткой запугать другие государства, а представляют собой ответ на звучащие с Запада заявления о возможной подготовке к войне с Россией.

«Мы никого не пугаем, и то, о чем вы сейчас сказали, заявления и письма, которые МИД разослал в некоторые страны, — это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать», — заявил Путин.

Ранее Владимир Путин назвал отечественные вооружения уникальными, такое заявление он сделал на церемонии вручения государственных наград сотрудникам ОПК.

Глава государства отметил, что российские предприятия создают современные вооружения и технику, которые, по его словам, отличаются надежностью и эффективностью.

Путин сообщил, что в оборонно-промышленный комплекс входят более пяти тысяч организаций, где работают свыше 3,5 миллиона человек.

Президент подчеркнул вклад специалистов отрасли в обеспечение обороноспособности и безопасности страны, а также отметил, что предприятия продолжают выпускать востребованные образцы продукции.

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