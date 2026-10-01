«Надули и наплевали»: Путин об обещании стран НАТО не расширяться на Восток

Фото, видео: www.globallookpress.com/Elisa Schu; 5-tv.ru

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Москва неоднократно выступала против военных конфликтов, которые развязывал альянс.

После распада Советского Союза страны НАТО не выполнили обещание не расширять альянс на Восток. Об этом президент России Владимир Путин сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин заявил, что после распада СССР в НАТО, по его словам, усилились силы, выступавшие за дальнейшее давление на Россию. Президент связал с этим последующие волны расширения альянса.

«Сказали, что не будет движения НАТО на Восток. Тут же надули. Начали, пять или шесть там волн было расширения. Ну и чего, Советский Союз там, потом Россия все время говорила: нет, нет, не надо, мы же договаривались — плевать хотели, делали то, что считали нужным», — сказал Путин.

По словам главы государства, Москва неоднократно заявляла о своих возражениях против расширения НАТО. Путин также связал действия западных стран с политикой изоляции России.

«Целенаправленная работа была, однозначно. Вот и все. Вот сразу это туда и скатилось. Это безнаказанность и вседозволенность, вот к чему это привело со стороны Запада», — заявил президент.

Отдельно Путин остановился на событиях вокруг Югославии. Он заявил, что военная операция НАТО против Югославии началась без санкции Совета Безопасности ООН.

«Надо было начать бомбардировки столицы, Белграда? Почему? Вот без всякого решения со стороны Совета Безопасности, без санкций Совбеза ООН реально большую войну развернули. Вот с этого все началось», — сказал глава государства.

Путин также заявил, что после распада СССР был нарушен баланс сил, который, по его словам, лежал в основе международной системы после Второй мировой войны.

«Советский Союз развалили, этот баланс разрушился. И западные страны про себя подумали: ну а чего нам соблюдать эти правила, которые были подписаны вместе с Советским Союзом, когда Советского Союза нет? Мы будем теперь правила делать под себя, так, как захотим, с целью добиваться своих интересов на международной арене», — отметил президент.

Путин также вспомнил попытки российского руководства добиться мирного решения югославского конфликта и заявил, что последующие действия Запада воспринимались Москвой как силовое давление.

Ранее Путин уже заявлял, что расширение НАТО на Восток стало одним из факторов ухудшения отношений между Россией и Западом. В частности, аналогичную позицию президент высказывал на заседании клуба «Валдай» в 2024 году.

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