Чеховские ружья: Путин указал на риски применения оружия, способного уничтожить все живое

Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС; 5-tv.ru

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Самоуверенность и высокомерие лидеров некоторых стран делают конфликты особенно опасными.

Современные вооружения делают дальнейшую эскалацию международных конфликтов особенно опасной. Об этом президент России Владимир Путин сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин отметил, что эскалация боевых действий и введение санкций сами по себе не являются новыми практиками. По его словам, действия одной стороны обычно вызывают ответные шаги другой, из-за чего противостояние продолжает усиливаться.

«Эскалация боевых действий, санкции — это не новая практика. Она применялась во многих конфликтах. И она никогда не бывает односторонней, на провоцирующие шаги одних следует ответ других. Таким образом, спираль все больше закручивается, разрушительные последствия растут», — сказал президент.

По словам главы государства, причиной эскалации он назвал в том числе самоуверенность и высокомерие лидеров некоторых стран.

«В основе эскалации, ничего нового не скажу, высокомерие, самоуверенность. Это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или как минимум довести Землю до катастрофического состояния», — заявил Путин.

Президент также поставил вопрос о том, можно ли быть уверенным, что подобное оружие никогда не будет применено.

«Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну конечно нет!» — сказал Путин.

В завершение он привел известное правило драматургии, сравнив оружие с ружьем, которое появляется на сцене в начале спектакля.

«Мы же знаем с вами известное высказывание: если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить», — отметил президент.

Проблема рисков, связанных с распространением вооружений и разрушением механизмов международной безопасности, ранее также обсуждалась на площадке «Валдая».

Ранее Владимир Путин рассказал о развитии вооруженных сил страны и модернизации ядерной триады на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.

Глава государства отметил, что обновление стратегических ядерных сил, сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота продолжается в рамках государственной программы вооружений.

Путин также сообщил о развитии российских вооружений и военной техники, отметив, что в 2025 году более тысячи образцов прошли боевую апробацию.

Кроме того, президент подчеркнул роль взаимодействия между военными подразделениями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса при доработке техники с учетом полученного опыта.

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