Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС; 5-tv.ru

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При этом страна долго пыталась стать частью западной цивилизации.

После развала СССР на Западе взяли верх силы, которые не горели желанием идти по пути общеевропейского сотрудничества. Об этом сказал президент России Владимир Путин на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». В 2026 году форум проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября.

«И несмотря на многолетние, я хочу это подчеркнуть, именно многолетние попытки новой России стать частью так называемой западной цивилизации, на практике они делали все для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить уже саму Российскую Федерацию, рассматривая ее, несмотря на все произошедшие внутри России изменения внутриполитического характера», — напомнил президент.

Путин отметил, что Россию рассматривали как ключевую часть исторической Российской империи — несмотря на все произошедшие внутри страны изменения внутриполитического характера.

«И до сих пор это говорят на различных мероприятиях и сходках, до сих пор. «Нам надо доразвалить империю», — резюмировал президент.

О Международном дискуссионном клубе «Валдай»

С 28 сентября по 1 октября 2026 года состоится XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главная тема форума сформулирована как «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

«Валдай» ведет свою историю с 2004 года — свое название клуб получил по месту первой конференции, прошедшей в Великом Новгороде рядом с озером Валдай.

За годы работы клуб заслужил высокую оценку интеллектуального потенциала как в России, так и за ее пределами. В его мероприятиях за все время приняли участие около десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей со всего мира.

Традиционно с участниками ежегодных заседаний клуба встречается президент России Владимир Путин — эта практика существует с момента основания «Валдая».

Начиная с 2014 года клуб отошел от формата «рассказа миру о России» и переключился на практико-ориентированную работу: формирование глобальной повестки дня, а также квалифицированную и объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание прошло в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. Тогда Владимир Путин в своем выступлении и последующей дискуссии затронул формирование нового миропорядка, отношения России с США, Китаем и Индией, а также поделился мнением о конфликте на Украине.

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