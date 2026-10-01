Путин: нам предстоит жить в чрезвычайно нестабильном и переменчивом мире

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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История должна научить лидеров государств не копить внутренние проблемы.

Мировому сообществу предстоит жить в условиях серьезных изменений, связанных с переходом к многополярной системе. Об этом президент России Владимир Путин сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Прежнему гегемону неизбежно придется признать реалии многополярного мира. Это неизбежно. Посмотрите на тенденции развития мировой экономики. Нужно будет научиться сотрудничать со странами мирового большинства на основе уважения их коренных интересов», — сказал Путин.

Президент отметил, что переход к новой системе не будет быстрым.

«Нам предстоит жить в чрезвычайно нестабильном, переменчивом мире. Путь к новой системе будет изобиловать неожиданными поворотными сюжетами, к сожалению, часто неприятными и даже опасными», — заявил глава государства.

Путин также обратился к истории России, напомнив о масштабных изменениях, которые страна пережила после распада Советского Союза.

«35 лет назад мы пережили обвал государственного устройства, который стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей, которые в одночасье проснулись за границей, и это поменяло их судьбу, судьбу их детей», — сказал президент.

По словам Путина, на последующие события повлияли не только внешние обстоятельства, но и накопившиеся внутренние проблемы СССР.

«Распад СССР — результат сочетания накопившихся внутренних дисбалансов, прежде всего, об этом надо говорить. Это правда, так и есть. Именно внутренних дисбалансов, ошибок, допущенных не одним поколением руководства страны», — заявил глава государства.

Путин также назвал среди факторов, повлиявших на положение Советского Союза, недальновидность, идеологические шаблоны, ошибки руководства и попытки откладывать решение возникающих проблем.

Президент связал нынешние международные конфликты и потрясения с последствиями перемен конца XX века.

«Происходящие в мире сегодня нынешние конфликты и потрясения в значительной степени плоды нежелания, неготовности или неспособности политиков конца XX века, как на Востоке, так и на Западе, серьезно и глубоко подойти к эпохе грандиозных перемен. И это не перекладывание ответственности на лидеров прошлого, это реальность», — сказал Путин.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.

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