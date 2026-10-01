Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Президент напомнил, что пора признать реалии многополярного мира.

Русофобия, притеснение и убийство русских людей, а также уничтожение России не должны становиться государственной идеологией, и недопустимо ставить целью стратегическое поражение России. Об этом сказал президент России Владимир Путин на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». В 2026 году форум проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября.

«Если мы хотим жить, а все хотят жить, только, как я уже говорил, однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать», — напомнил президент.

При этом он указал, что выстраивание доверия — процесс сложный и хрупкий: его очень трудно наладить и очень легко разрушить.

По словам главы государства, это безусловно сложный, многофакторный и многослойный процесс. Он требует взаимных компромиссов, движения навстречу друг другу и трезвой оценки обстановки, в том числе со стороны Запада.

Путин подчеркнул, что прежнему гегемону неизбежно придется признать реалии многополярного мира — это неизбежно. Он призвал посмотреть на тенденции развития мировой экономики.

Президент также отметил, что необходимо будет научиться сотрудничать со странами мирового большинства на основе уважения их коренных интересов.

О Международном дискуссионном клубе «Валдай»

С 28 сентября по 1 октября 2026 года состоится XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главная тема форума сформулирована как «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

«Валдай» ведет свою историю с 2004 года — свое название клуб получил по месту первой конференции, прошедшей в Великом Новгороде рядом с озером Валдай.

За годы работы клуб заслужил высокую оценку интеллектуального потенциала как в России, так и за ее пределами. В его мероприятиях за все время приняли участие около десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей со всего мира.

Традиционно с участниками ежегодных заседаний клуба встречается президент России Владимир Путин — эта практика существует с момента основания «Валдая».

Начиная с 2014 года клуб отошел от формата «рассказа миру о России» и переключился на практико-ориентированную работу: формирование глобальной повестки дня, а также квалифицированную и объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание прошло в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. Тогда Владимир Путин в своем выступлении и последующей дискуссии затронул формирование нового миропорядка, отношения России с США, Китаем и Индией, а также поделился мнением о конфликте на Украине.

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