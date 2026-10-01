«Мир не обречен на хаос»: Путин об изменениях в глобальной системе

Путин заявил, что мир не обречен на хаос из-за изменений в глобальной системе

Фото, видео: 5-tv.ru

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Формирование новой многополярной модели — тернистый, но эффективный путь.

Происходящие изменения в мировой системе не означают неизбежного наступления хаоса. Об этом президент России Владимир Путин сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, ожидать от недавно возникших международных структур быстрого формирования новой модели мирового устройства не стоит.

«Ожидать от относительно недавно возникших структур, что они быстро выстроят окружающий мир, оформят его многополярную модель, конечно же, не стоит. Это долгий, тернистый путь со многими неизвестными. Но он, без сомнения, приведет к результату», — сказал Путин.

Президент отдельно ответил на вопрос о том, означает ли происходящее, что мир сейчас обречен на хаос.

«Значит ли это, что сейчас мы пока обречены на хаос? Нет. Выносить такой вердикт, безусловно, преждевременно», — заявил Путин.

Он также отметил, что система мирового порядка, основанная на четко прописанных нормах и регулирующих институтах, появилась относительно недавно.

«Вообще мир, регулируемый посредством четко прописанных норм и регламентирующих институтов, мир, если можно так сказать, упорядоченный — изобретение недавнее, прошлого столетия. Все предыдущие века обходились и без этого», — сказал президент.

С 28 сентября по 1 октября 2026 года состоится XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главная тема форума сформулирована как «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

За годы работы клуб заслужил высокую оценку интеллектуального потенциала как в России, так и за ее пределами. В его мероприятиях за все время приняли участие около десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей со всего мира.

Начиная с 2014 года клуб отошел от формата «рассказа миру о России» и переключился на практико-ориентированную работу: формирование глобальной повестки дня, а также квалифицированную и объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

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