Путин: цифровой тоталитаризм будет тупиковым развитием

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Жить с искусственным интеллектом человеку еще предстоит научиться.

Человечеству еще только предстоит научиться жить в мире с искусственным интеллектом. Об этом сказал президент России Владимир Путин на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». В 2026 году форум проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября.

Стремительное развитие ИИ отразится на интеллектуальном уровне самого человечества, на его духовном и культурном наследии. Не случайно, отметил Путин, обсуждается такое понятие, как бережная цифровизация. Это отказ от неконтролируемого внедрения подобных технологий в сферы, которые всегда оставались важными и чувствительными для нравственного развития человека.

Социально-гуманитарные аспекты распространения ИИ продолжил президент, сейчас анализируются даже более пристально и тщательно, чем технические или экономические. Эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение ИИ может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, к обезличиванию — теперь уже через использование кем-то настроенных алгоритмов.

«Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого», — отметил Путин.

Ранее Владимир Путин обсудил развитие технологий искусственного интеллекта с представителями научной среды в Новосибирске.

Встреча прошла в формате диалога со студентами, аспирантами и молодыми исследователями.

Участники обсудили вопросы цифровой трансформации общества и возможные изменения, связанные с внедрением ИИ. Во время разговора преподаватель отметил, что президенту нечего опасаться из-за технологических перемен. Путин заявил, что не испытывает страха перед подобными вызовами.

Также в ходе встречи участники затронули тему сохранения навыков критического мышления при использовании искусственного интеллекта и необходимости контролировать применение таких технологий.

О Международном дискуссионном клубе «Валдай»

С 28 сентября по 1 октября 2026 года состоится XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главная тема форума сформулирована как «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

«Валдай» ведет свою историю с 2004 года — свое название клуб получил по месту первой конференции, прошедшей в Великом Новгороде рядом с озером Валдай.

За годы работы клуб заслужил высокую оценку интеллектуального потенциала как в России, так и за ее пределами. В его мероприятиях за все время приняли участие около десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей со всего мира.

Традиционно с участниками ежегодных заседаний клуба встречается президент России Владимир Путин — эта практика существует с момента основания «Валдая».

Начиная с 2014 года клуб отошел от формата «рассказа миру о России» и переключился на практико-ориентированную работу: формирование глобальной повестки дня, а также квалифицированную и объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание прошло в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. Тогда Владимир Путин в своем выступлении и последующей дискуссии затронул формирование нового миропорядка, отношения России с США, Китаем и Индией, а также поделился мнением о конфликте на Украине.

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