Путин: ООН управляется менее коллегиально и демократично, чем задумывалось

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Ограниченная группа западных стран оказывает непропорционально большое влияние на работу организации.

К Организации объединенных наций (ООН) сейчас есть обоснованные замечания, в том числе связанные с принципами управления организацией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что созданные ранее механизмы согласования интересов государств сегодня не всегда способны эффективно выполнять свои функции, поскольку условия их работы изменились.

«Очевидно, что механизмы согласования интересов и действий государств, созданные в предыдущие периоды, не способны в полной мере эффективно выполнять регулирующую функцию — не потому, что они плохие, а потому, что изменились условия, в которых и под которые они когда-то создавались», — сказал президент.

Путин отметил, что критика звучит и в адрес ООН, которая, согласно ее уставу, должна выполнять центральную координирующую роль в мировых делах. При этом он подчеркнул, что считает не всю критику объективной.

«Конечно, эта критика не всегда объективна, но есть и обоснованные замечания. Отчасти это связано с тем, что ООН, хотя и является самой представительной мировой организацией, на деле управляется гораздо менее коллегиально и демократично, чем задумывалось», — заявил глава государства.

Президент также сказал, что, по его мнению, ограниченная группа западных стран оказывает непропорционально большое влияние на работу организации.

«Непропорционально большое влияние оказывает ограниченная группа западных стран, которая, будучи явным мировым меньшинством, стремится присвоить себе функции управления», — сказал Путин.

По словам президента, диспропорции в устройстве ООН становятся более очевидными на фоне изменения влияния государств в мире. Он назвал ситуацию системной проблемой, которую нельзя решить в одночасье.

Путин добавил, что Россия поддерживала и продолжает поддерживать идею реформы ООН. Однако для ее проведения необходим внутренний консенсус, которого сейчас трудно достичь.

С 28 сентября по 1 октября 2026 года проводится XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»



С 2014 года «Валдай» перешел от формата «рассказа миру о России» к практико-ориентированной работе по формированию глобальной повестки и квалифицированной, объективной оценке мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание клуба прошло в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последующей дискуссии Владимир Путин затронул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение о конфликте на Украине.

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