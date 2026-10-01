Путин: реальное влияние Запада в мире снижается
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
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По словам президента, это происходит на фоне роста самостоятельности стран.
Президент России Владимир Путин заявил, что реальное влияние стран Запада в мире снижается. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам Путина, ограниченная группа западных государств по-прежнему обладает непропорционально большим влиянием и стремится сохранять за собой управленческие функции. При этом, как отметил президент, мировое большинство становится все более самостоятельным и уверенным в себе.
«Поскольку реальное влияние этих государств снижается в пользу все более самостоятельного и уверенного в себе мирового большинства, дисбалансы мирового устройства проступают все более рельефно», — сказал Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин призвал сосредоточиться на сохранении глобального мира и безопасности в меняющихся международных условиях. Президент отметил необходимость не допустить наиболее опасных сценариев и необратимых последствий.
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