Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Российский лидер заявил, что Москва была вынуждена отвечать на действия, которые расценивает как угрозу своей безопасности.

Не Россия начала боевые действия на Украине — воевать начали с Россией. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на XXIII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать», — сказал Путин.

По его словам, на Украине поощрялись агрессивный национализм и русофобия, а Североатлантический альянс (НАТО) начал военное освоение территорий, которые президент назвал историческими для России. Путин также заявил, что радикалов в Киеве подталкивали к государственному перевороту, после чего страну начали снабжать наступательными вооружениями.

Президент подчеркнул, что Россию сознательно поставили в положение, при котором она была вынуждена защищать себя с оружием в руках.

«Уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена на эту очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках», — заявил Путин.

Он также выступил против того, чтобы русофобия, притеснение русских и цель стратегического поражения России становились частью государственной идеологии других стран.

«Так ведь все и звучало, правда? Никто же этого не забыл. Мы, во всяком случае, не забываем», — заключил президент.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.

С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание клуба состоялось в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последовавшей дискуссии Владимир Путин упомянул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение по поводу конфликта на Украине.

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