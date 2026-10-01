Путин призвал думать о сохранении глобального мира и обеспечения безопасности

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Ответственность за будущее человечества предполагает конкретные действия.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сосредоточиться на сохранении глобального мира и безопасности в меняющихся условиях на международнгой арене. Об этом президент России сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Тревожные тенденции, которые мы наблюдаем на международной арене, заставляют, прежде всего, задуматься не о том, как разумнее, эффективнее и справедливее обустроить мировое взаимодействие в предстоящий период, хотя все это, безусловно, чрезвычайно важно», — сказал Путин.

По словам президента, первоочередной задачей сейчас должно стать предотвращение наиболее опасных сценариев.

«А о том надо подумать прежде всего, как сохранить глобальный мир и безопасность прямо сейчас, в условиях, когда многие прежние нормы права отброшены, а новые пока не появляются. И что нужно сделать, чтобы избежать самых катастрофических сценариев?» — заявил глава государства.

Путин отметил, что ответственность за будущее человечества предполагает конкретные действия, направленные на предотвращение необратимых последствий.

«Ответственность за наше общее будущее — совсем не абстрактный… Это набор практических действий, цель которых не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого», — сказал президент.

Он также заявил, что мир подошел к поворотному моменту развития, а происходящие изменения не ограничиваются политической сферой.

По словам Путина, перемены затрагивают технологии, социальную структуру общества, климат, медицину, военное дело, биоэтику, энергетику, демографию, цифровизацию, искусственный интеллект и новые модели экономического развития.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.

С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание клуба состоялось в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последовавшей дискуссии Владимир Путин упомянул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение по поводу конфликта на Украине.

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