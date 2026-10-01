Путин: Мир подошел к поворотному моменту развития

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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По словам российского лидера, человечество подошло к поворотному моменту, когда масштабные перемены затрагивают практически все сферы жизни.

Многие прежние нормы права в мире уже отброшены, тогда как новые правила пока не сформировались. Об этом президент России Владимир Путин заявил на XXIII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам президента России, в сложившихся условиях необходимо прежде всего задуматься о сохранении глобального мира и безопасности, а также о том, как не допустить наиболее опасных сценариев.

«Надо подумать прежде всего, как сохранить глобальный мир и безопасность прямо сейчас, в условиях, когда многие прежние нормы права отброшены, а новые пока не появляются. И что нужно сделать, чтобы избежать самых катастрофических сценариев», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что ответственность за общее будущее нельзя воспринимать как абстрактный лозунг. Речь идет о конкретных действиях, которые должны не позволить человечеству приблизиться к грани выживания и допустить непоправимое.

«Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике, она, политика, как всегда, производна от глубоких изменений», — отметил президент.

Путин добавил, что перемены происходят во многих областях — от технологий, социальной структуры общества, климата и медицины до военного дела, биоэтики, энергетики и демографии. Изменения также затрагивают цифровизацию, искусственный интеллект и новые модели экономического развития.

С 28 сентября по 1 октября 2026 года проводится XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб «Валдай» был основан в 2004 году. Название связано с местом проведения первой конференции — она прошла в Великом Новгороде, неподалеку от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал клуба высоко ценится как в России, так и за рубежом. За время его существования в работе «Валдая» приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран мира.

С участниками ежегодных заседаний клуба с момента его создания традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года «Валдай» перешел от формата «рассказа миру о России» к практико-ориентированной работе по формированию глобальной повестки и квалифицированной, объективной оценке мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание клуба прошло в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последующей дискуссии Владимир Путин затронул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение о конфликте на Украине.

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