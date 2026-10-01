«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с загадочным сообщением

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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За один день прозвучали сразу три странных передачи.

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 снова удивила слушателей. За 1 октября она уже трижды передала необычные сообщения. Последнее прозвучало в 17:27 мск. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за эфиром станции.

«НЖТИ 55968 КРИТЕРИЙ 6855 6414», — прозвучало в третий раз.

Утром, около 7:15 мск, в эфире прозвучала другая комбинация — «НЖТИ 44103 АРОБЕРН 1203 5221». А еще за несколько минут до этого станция передала слово «балетоманка».

УВБ-76 давно известна своим странным эфиром. На частоте 4625 кГц почти постоянно слышно монотонное жужжание. Отсюда и ее другое название — «Жужжалка». Время от времени жужжание прерывается, и в эфире появляются голоса, слова и цифры.

При этом исчезновение привычного сигнала не обязательно означает что-то необычное. Ранее автор Telegram-канала, который занимается радиомониторингом, объяснил перебои обычной профилактикой передающего оборудования. По его словам, шипение и помехи на частоте тоже не стоит принимать за тайные сообщения.

Станция работает с середины 1970-х годов. За это время вокруг нее появилось немало загадок. Одну из самых известных радиостанций коротких волн называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку ее связывают с военной связью и советскими разработками времен холодной войны.

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