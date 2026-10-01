Золотов вручил отличившимся росгвардейцам государственные награды

Фото, видео: Росгвардия; 5-tv.ru

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Главнокомандующий войсками национальной гвардии России поблагодарил каждого бойца за вклад в общее дело.

Столичное управление Росгвардии отпраздновало десятилетие со дня основания. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Глава Федеральной службы войск национальной гвардии Герой России генерал армии Виктор Золотов поздравил действующих сотрудников и ветеранов, а затем вручил государственные награды наиболее отличившимся.

Почетными гостями стали заместители директора Росгвардии, руководящий состав ГУ МВД России по Москве, ГСУ СК России по Москве и Московской области, сотрудники центрального аппарата, ветераны войск правопорядка, а также военнослужащие и работники столичного главка.

Церемония началась с возложения цветов к монументу «Свеча памяти»: Виктор Золотов почтил минутой молчания память погибших при исполнении служебного долга. Далее глава ведомства проследовал к выставке, где были представлены вооружение, специальная техника и роботизированные комплексы, находящиеся на оснащении московского главного управления.

Отдельный акцент организаторы сделали на образцах, уже подтвердивших свою состоятельность в зоне СВО, — прежде всего на средствах противодействия беспилотникам.

Выступая перед аудиторией, директор Росгвардии подчеркнул символизм момента: нынешний год проходит под эгидой десятилетия ведомства, с которого началось создание территориальных органов — фундамента, укрепившего боевой потенциал войск ради безопасности граждан и страны в целом.

«Безусловным приоритетом остается борьба с терроризмом и экстремизмом, где на переднем краю находятся ОМОН и СОБР, чье боевое мастерство востребовано при проведении силовых мероприятий не только в столице», — отметил генерал армии Виктор Золотов.

Главнокомандующий выразил признательность каждому бойцу за персональный вклад в общее дело, оговорившись, что все достижения — заслуга целого коллектива: и ветеранов, и молодежи.

Немалая доля успехов, по его словам, обеспечена системной поддержкой столичных властей. Отдельные слова благодарности от главы Росгвардии прозвучали в адрес мэра Москвы Сергея Собянина и его команды.

Кроме того, руководитель ведомства поблагодарил матерей погибших сотрудников, воспитавших сыновей, оставшихся верными присяге до конца, и адресовал слова поддержки их близким.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на заседании Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ с докладом выступил глава МВД России Владимир Колокольцев. Информацию об этом обнародовала пресс-служба ведомства. Сначала министр выразил признательность таджикистанским коллегам за качественную подготовку мероприятия и гостеприимство, проявленное на таджикистанской земле. Затем он представил отчет о работе, осуществленной за время его председательства в Совете.

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