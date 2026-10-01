Помните о близких: Пятый запустил акцию «БлагоДарИм»

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Актеры популярных сериалов призывают позвонить родителям, бабушкам и дедушкам.

Быть рядом с близкими и не откладывать важные слова — именно об этом рассказывает социальная акция «БлагоДарИм» Пятого канала.

К новому сезону телеканал перевыпустил серию коротких видео. В них актеры популярных сериалов призывают позвонить родителям, бабушкам и дедушкам и сказать, как много они значат. И для этого совсем не нужен особый повод.

Ролики выходят не только в эфире, но и в официальных аккаунтах нашего канала в соцсетях. У акции есть и практическое продолжение: Пятый начал сотрудничество с Благотворительным фондом поддержки деятелей искусства «Артист» и теперь будет приглашать актеров в возрасте сниматься в своих сериалах.

Для многих это возможность оставаться в профессии, участвовать в творческом процессе и встречаться с коллегами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пенсионерам старше 80 лет положено увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 19 169 рублей и надбавка на уход — 1 413 рублей, устанавливаемые беззаявительно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.