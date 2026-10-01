Не смогли убить: почему смертная казнь в США провалилась с треском

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кристе Пайк дважды ввели смертельную дозу препарата, но она выжила.

О деле, которое уже стало одним из самых резонансных в истории США. Там должны были казнить женщину, осужденную за жестокое убийство тридцатилетней давности. Но сама процедура вызвала очень много вопросов, в первую очередь, к подготовке.

Почему смертельная инъекция дважды не сработала и как произошедшее уже раскололо американское общество — расскажет корреспондент «Известий» Александр Романов.

Кристе Пайк дважды ввели смертельную дозу препарата. Но женщина выжила. Хотя должна была умереть во сне, она оставалась в сознании и страшно при этом мучилась: об этом рассказали свидетели.

«В какой-то момент она сказала: „Мне кажется, моя рука сейчас вот-вот лопнет“. Затем очень широко улыбнулась. Потом спросила, должно ли это происходить именно так. Ей сказали расслабиться. Она сказала, что пытается, потом начала часто дышать и хрипеть. Через полчаса ее закрыли от нас шторкой, но это продолжалось», — сказала журналистка, ведущая новостей телеканала WKRN Тори Гесснер.

В итоге Пайк под охраной отправили в клинику, а власти штата временно приостановили приведение в исполнение всех остальных казней: сейчас пытаются понять, в чем конкретно была проблема. Не то раствор испортился, не то в вену не попали, не то что-то еще. Адвокаты и правозащитники требуют в принципе отменить высшую меру, говоря, что это ненужное зверство.

«Я никогда раньше не приходила на казнь. Сегодня это произошло впервые. Я не знала, чего ожидать, и точно не ожидала, что казнь приостановят. Я считаю, что это варварство. Казнить людей — бесчеловечно», — сказала противница казни Кристы Пайк, член организации за альтернативу смертной казни Кэтлин Уолтер.

С этим не согласны многие жители штата, они ежедневно проводят вот такие акции. Говорят: Криста — преступница, ее обязательно надо наказать.

«Я прихожу на казни только когда уверен, что тут действительно преступник, и что штат не казнит невиновного. На то, чтобы ее устроить, не должно уходить по тридцать лет», — сказал сторонник казни Кристы Пайк, пастор Рик Лод.

Криста Пайк действительно в юности жестоко убила подружку, которую приревновала к своему парню. Резала ее канцелярским ножом, вырезала на лбу пентаграмму, и забила молотком, причем мучения жертвы продолжались сорок минут. А потом унесла с собой кусок черепа, в качестве сувенира.

Ее поймали и приговорили к смертной казни. А затем она и ее адвокаты подавали апелляции, так что приговор переносили вновь и вновь. И так продолжалось три десятилетия. В итоге Пайк просто исчерпала юридические возможности, и суды всех уровней ей отказали, а губернатор отказался ее помиловать.

К делу Пайк было приковано максимальное внимание прессы: как-никак первая казнь в Теннесси за 200 лет! Губернатор-республиканец восстанавливает справедливость. А Штаты показывают своему населению, да и всему миру, что они точно умеют наводить порядок.

А получилось в итоге как в известной американской картине. Там перед казнью на электрическом стуле осужденному не положили на голову мокрую губку, в итоге тот все равно умер, но не от удара током, а потому, что сгорел заживо. Стивен Кинг, роман которого лег в основу картины, отталкивался от множества реальных историй из судебной практики США.

Если казнь Пайк что-то кому-то и доказала, то только что американское государство и сейчас занимается важнейшими вопросами спустя рукава. Более того, адвокаты Пайк заявили, что их клиентку все равно что жестоко пытали, так что идет к тому, что ее просто освободят. И реальная убийца, которая даже в тюрьме продолжала нападать на других заключенных, без проблем выйдет на свободу. Вот уж воистину торжество закона и порядка.

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