Фото, видео: www.globallookpress.com/ Belkin Alexey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Музыкант заявил, что не готов встречаться с бывшим коллегой.

Певец, экс-солист группы «Динамит» Илья Зудин заявил, что больше никогда не будет работать с Ильей Дуровым. Об этом он рассказал 5-tv.ru на праздновании 30-летия лейбла «Первое музыкальное».

«Ни за что. Совместное с Дуровым больше никогда и ни за что. Наступают на грабли в третьй раз только очень глупые люди. А я себя считаю просто глупым. Я не готов с ним встречаться. Все можно сделать дистанционно. Мне после всех его поступков мне не очень приятно с ним будет встречаться», — приводит его слова 5-tv.ru.

Причиной стал конфликт вокруг песен. По словам Зудина, Дуров приходил к Денису Ковальскому, автору композиций «Красивые слова» и «Я не забуду», с просьбой запретить ему исполнять эти произведения. Когда Ковальский не стал запрещать и сказал, что оба могут исполнять их как угодно, Дуров направил претензию в издательство «Первое музыкальное». В ней он заявил о нарушении своих прав и попросил заблокировать все старые песни «Динамита».

«Они сняты с платформ. И в данный момент я переколбашиваю все, перезаписываю, и для моего любимого Слушателя с большой буквы я обязательно перезапишу эти треки, и они вернутся», — подчеркнул Зудин.

Ранее другой экс-фронтмен группы «Динамит» Илья Дуров сообщил, что Илья Зудин зарегистрировал название «Динамит» на свое имя, отверг компромиссы и настаивает на судебном разбирательстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Губин на торжестве по случаю 30-летия лейбла «Первое музыкальное» заявил, что недуги не станут препятствием для его выступлений. При этом он признал, что чувствуется, будто человек болеет, однако заверил, что выздоровеет, и попросил не волноваться. Относительно прогнозов медиков певец с иронией сказал, что врачи его давно похоронили, но он все еще жив. Артист также признался, что в последнее время выступает безвозмездно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.