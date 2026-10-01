«Мне вернули голос»: Самойлова ответила хейтерам после скандального интервью

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Блогер признала вину перед детьми, но назвала себя хорошей мамой.

Блогер Оксана Самойлова отреагировала на волну критики после интервью Ксении Собчак. Об этом она сообщила в профиле в социальной сети.

После выхода интервью, в котором блогер рассказала о проблемах в браке с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн. — Прим.ред.), Самойлова столкнулась с осуждением. В комментариях ее упрекнули в том, что она слишком долго терпела и оставляла детей с отцом, подвергая их опасности.

Оксана вышла на связь, чтобы ответить на эти обвинения.

«Я знаю, что я виновата перед своими детьми, но также я знаю, что я хорошая мама и всю жизнь делала все для их счастья», — цитирует ее слова.

В интервью Самойлова рассказала, что годами терпела абьюз, страх и измены. По ее признанию, она пыталась сохранить семью ради детей, и именно поэтому так долго не решалась на развод. В соцсети она опубликовала пост с благодарностью за поддержку.

«Я получаю тысячи сообщений от девочек, кто так или иначе находится или находился в похожей ситуации… и мне безумно жаль», — поделилась она.

Многодетная мама убеждена: главное — безопасность детей. Они должны жить в радости. Блогер подчеркнула, что сделала все возможное, когда это стало юридически осуществимо.

Оксана хочет поставить точку в этой болезненной теме.

«Не будет 1000 постов и бесконечного обсуждения. Все дальнейшие разбирательства будут уже в рамках опеки», — заявила она.

Ранее Оксана Самойлова подала иск об ограничении родительских прав экс-супруга.

Самойлова призналась, что впервые за долгое время ощущает свободу.

«Мне как будто вернули голос и право на жизнь. Да, мне по-прежнему страшно и я знаю, что впереди меня ждет долгий, сложный процесс отстаивания себя и детей», — заключила Оксана.

Подписчицы поддержали ее в комментариях.

«Добро на вашей стороне!» — писали сочувствующие поклонницы.

Этой весной Джиган и Оксана Самойлова развелись после 13 лет брака. А недавно стало известно, что рэпер Джиган взял заложников и устроил стрельбу в собственном доме. Все произошло в начале июля. В результате раны получил один из членов личной охраны рэпера.

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