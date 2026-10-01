Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Фильмы, по мнению постановщика, должны заставить аудиторию переживать.

Кино должно быть понятно массовому зрителю. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил режиссер и продюсер Александр Войтинский на презентации платформы коротких сериалов.

Он отметил, что его задача как постановщика — заставить зрителя в первую очередь переживать и проживать, а не думать. Если же все происходит наоборот, аудитория при просмотре начинает думать, а не испытывать чувства, то все очень плохо.

Именно поэтому он считает, что его коллега Андрей Тарковский — не такой великий режиссер, каким его принято считать.

«Это очень плохой режиссер. <…> Он хороший человек, он, наверное, умный человек, он был в праве делать все, что он хочет. Но для зрителя это (работы Тарковского. — Прим. ред.) непонятная территория», — пояснил Войтинский.

Он сравнил кинематограф с хлопком двумя руками, где одна ладонь — это фильм, а вторая — зритель. И если они не встретятся, то и звука не будет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у хорошего кино должно быть три составляющие. В этом уверен народный артист России Алексей Гуськов. При этом, по его мнению, у творчества не должно быть воспитательных целей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.