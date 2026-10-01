Микро-драмы: новый жанр сериалов в формате коротких видео для смартфона

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Что это: деградация или эволюция кинематографа?

В 2026 году особую популярность приобретает жанр контента, который называется микро-драма. Это короткие серии в формате привычных видео для соцсетей, однако претендующие на художественность и глубокий смысл. О том, каковы особенности этого нового жанра и как к нему относятся деятели культуры и шоу-бизнеса — в материале 5-tv.ru.

Об особенностях «микро-сериалов» рассказала продюсер Александра Ремизова.

«Это — короткий формат. А это значит, что можно быстро посмотреть одну или несколько серий в любое время. Микродрама — это принципиально другой формат, рассчитанный на привычку людей быстро потреблять контент», — объяснила она.

О своем отношении к жанру «микро-сериалов» в беседе с 5-tv.ru рассказали звезды кино, режиссеры и писатели. Актриса Анастасия Уколова призналась, что ее не пугает такая линия развития кинематорафа. Сейчас такова реальность — у людей сформировалось клиповое мышление и высокий темп потребления контента, с этим ничего не поделать. Сама же артистка при этом пытается не отвыкать от больших объемов информации, просматривая полноценные выпуски программ, не ставя их на перемотку, хотя иногда и хочется.

Также свою экспертную оценку дал режиссер Александр Войтинский. По его мнению, между зрителем и смыслом должен быть «хлопок» — яркое и точное понимание смысла. И микродрамы достигают этого эффекта идеально. Более того, Войтинский планирует сам снять сказку в формате клипов.

Более тревожными взглядами поделилась актриса Анастасия Крылова. Она сказала, что ее это пугает — ей бы хотелось вернуть большой формат кинематографа и зрительский интерес к нему. Пессимистические взгляды также озвучил писатель Александр Цыпкин — литератор считает, что микро-сериалы — это очередной признак деградации кино.

Ранее 5-tv.ru писал о том, может ли искусство существовать в коротком формате.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.