Путин поручил обеспечить безопасность Калининградской области

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

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Меры являются ответом на призывы западных стран активизировать военные маневры НАТО.

Поручение президента России Владимира Путина по обеспечению безопасности Калининградской области выполняется. Об этом заявил председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на встрече с губернатором региона Алексеем Беспрозванных.

«Мы с вами говорили об обеспечении безопасности Калининградской области. <…> Президентом даны все необходимые команды соответствующим структурам, и они этим вопросом очень тщательно занимаются», — заверил Патрушев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что реализуется комплекс мер для обеспечения надежной защиты Калининградской области. Эти меры, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, являются ответом на призывы западных стран активизировать военные маневры Североатлантического альянса в непосредственной близости от границ данного региона.

Представитель Кремля также заверил, что все намерения НАТО Россия осознает и заранее готовится к любым сценариям.

Также 5-tv.ru писал о том, что разведывательный самолет США Bombardier ARTEMIS II провел несколько часов у границ Калининградской области.

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