В МАКС появились донаты для блогеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Подписчики смогут отправлять авторам до десяти тысяч рублей за один перевод.

Владельцы публичных каналов в мессенджере МАКС теперь смогут получать донаты от подписчиков. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

Чтобы начать принимать деньги, автору нужно открыть VK Донат в МАКС и нажать кнопку «Начать». Затем бота необходимо добавить в подписчики канала и назначить администратором. После этого останется указать реквизиты для выплат, опубликовать пост со ссылкой на донат и закрепить его в канале.

Подписчики смогут отправлять автору до десяти тысяч рублей за один перевод. Ограничений по количеству донатов нет — поддерживать блогера можно несколько раз.

Накопленную сумму автор сможет посмотреть в интерфейсе мини-приложения. Полученные деньги будут автоматически переводиться на указанную банковскую карту один раз в сутки.

Если автор решит отказаться от донатов, функцию можно отключить в настройках канала. Там же разрешается изменить реквизиты для получения денег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в мессенджере МАКС появилась возможность создавать несколько аккаунтов. Пользователи могут добавить два профиля в одном приложении и переключаться между ними без повторной авторизации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.