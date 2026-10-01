«Будет ко мне привязан»: Волочкова раскрыла детали романа с Джимом Керри

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Romuald Meigneux / Starfac; 5-tv.ru

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Артистка призналась, что искренне рада за бывшего возлюбленного.

Заслуженная артистка Анастасия Волочкова прокомментировала женитьбу голливудского актера Джима Керри. Об этом она рассказала в интервью эксклюзивно 5-tv.ru.

Артистка вспомнила о романтических отношениях с актером и чистой влюбленности. По ее словам, когда они встретили друг друга, то поддерживали один другого в трудные моменты.

«Увидела его душу, израненную болью, многими людьми», — рассказала подробности балерина.

Волочкова подчеркнула, что изначально они понимали: вместе быть не смогут.

«Я хочу сказать, что с Джимом Керри нас связывали очень такие теплые романтические отношения — и в Москве, когда он прилетал на мой спектакль „Жизель“ в Большой театр, и когда мы гуляли по Воробьевым горам, и когда мы встречались во время романтических отношений в Америке… Вы знаете, это было очень тепло, но это же не значит, что человек будет ко мне привязан на всю жизнь и я — к нему», — грустно сказала она.

Балерина отметила, что на момент знакомства состояла в отношениях с Сулейманом Керимовым. По ее словам, они с Керри сразу обговорили: она не покинет Россию и Большой театр, а он не оставит Лос-Анджелес и Голливуд. Поэтому Волочкова не ждала, что актер будет держаться за нее всю жизнь.

«Поэтому поймите, я только рада, что люди женятся, что у людей праздник, радость на душе. К сожалению, мы сейчас уже потеряли связь, но я желаю ему искренне самого прекрасного. Пусть этот союз будет основан на любви, на радости, на доверии взаимном, взаимном уважении. Я только рада за него. Потому что, знаете, порадоваться за друга можно тогда, когда ты его очень сильно любишь», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 64-летний голливудский актер Джим Керри заключил брак с 34-летней художницей Мин А. Об этом проинформировали средства массовой информации.

Впервые вместе на публике они показались примерно семь месяцев назад на церемонии «Сезар». Тогда Керри представил свою спутницу как грациозную супругу и упомянул ее в благодарственной речи, адресуясь к членам семьи. Хотя официально пара стала появляться вместе лишь немногим более полугода назад, по мнению журналистов, их отношения зародились значительно раньше. Еще в 2022 году их видели вдвоем после благотворительного бала в Лос-Анджелесе.

Для Керри это уже третье супружество. Первой его женой была актриса Мелисса Уомер — их союз существовал с 1987 по 1995 год, в нем родилась дочь Джейн Эрин Керри. Второй избранницей стала Лорен Холли, партнерша по фильму «Тупой и еще тупее». Свадьба состоялась в 1996 году, однако уже через десять месяцев брак был расторгнут.

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