Зарезал на улице: мужчина жестоко расправился с бывшей женой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Женщина рассказала экс-супругу о чувствах к его брату.

В Дзержинске возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве бывшей жены. Об этом сообщил СК России по Нижегородской области.

По данным ведомства, Людмила С. рассказала о своих чувствах к брату Василия С. после финального заседания в рамках бракоразводного процесса.

В сообщении говорится, что мужчина встретил экс-супругу на улице Пирогова и нанес не менее 15 ударов ножом. Женщине не удалось оказать медицинскую помощь, она скончалась на месте.

Также Следственный комитет сообщил, что у Людмилы осталось двое несовершеннолетних детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Омской области 71-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, ударил ножом жену не менее шести раз. Причиной ссоры стало недовольство супруга тем, как жена нарезало сало. Подсудимый признал свою вину полностью.

Также 5-tv.ru сообщал о мужчине, который избил полуторагодовалую дочь в Новосибирске. По данным правоохранителей, причиной агрессии стал плач ребенка. В попытках «успокоить» малышку задержанный нанес ей множественные удары по лицу и несколько раз бросил об пол.

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