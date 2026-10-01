Минус две: женщине ампутировали здоровую ногу вместо больной
People: женщине ампутировали здоровую ногу вместо больной
Фото: www.globallookpress.com
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Перед вмешательством хирург пометил нужную конечность
Женщина обратилась в суд после операции, во время которой ей ампутировали здоровую ногу вместо пораженной раком. Об этом сообщило People со ссылкой на иск против медицинского учреждения и хирургической бригады.
«Ее увезли на операцию, а когда она очнулась, ей отрезали не ту ногу», — рассказал адвокат пациентки.
По словам представителя американка Шэрон Джекс, перед вмешательством хирург пометил нужную конечность. Эта отметка оставалась на ней и после ошибочной ампутации другой ноги. В результате Джекс лишилась обеих нижних конечностей.
В иске случившееся названо «недопустимым событием». В больнице признали, что проведенное внутреннее расследование выявило нарушение стандартных процедур в операционной.
«Виновные понесли ответственность за свои действия и больше не занимают свои должности», — говорится в сообщении учреждения.
Представители учреждения заявили, что команда сразу оказала пациентке необходимую медицинскую помощь и поддержку ее семье. В больнице также пересмотрели внутренние процедуры безопасности и сотрудничали с Департаментом здравоохранения штата Огайо.
Чтобы предотвратить повторение подобных случаев, для всех сотрудников хирургического отделения ввели обязательное переобучение и разработали дополнительные требования к работе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.