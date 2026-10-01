В одной комнате: бабушку заставили содержать семью из 20 человек

Фото: 5-tv.ru

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Теперь пожилую женщину обвиняют в создании опасных условий для несовершеннолетних.

Обвиняемая в создании угрозы жизни для детей 67-летняя женщина была единственным источником дохода в доме, где проживали 20 человек. Об этом сообщило PEOPLE.

«Обвиняемая была единственным взрослым человеком в доме, который долгое время обеспечивал всех остальных взрослых и детей, проживавших в ее доме», — говорится в ходатайстве об изменении условий освобождения под залог.

По словам защитника, американка Кристина Сайдерс оплачивала аренду, коммунальные услуги и другие необходимые расходы. Семья увеличилась после того, как ее сын Гэри Сайдерс и его жена Элизабет поселились в доме с детьми.

Адвокат указывает, что ее клиентка прежде не сталкивалась с уголовными обвинениями и нуждается в лечении. Ухаживая за мужем, Кристина пренебрегала собственным здоровьем.

Всего по делу обвиняют четырех взрослых: Кристину, ее мужа, сына и невестку. По данным властей, 16 детей в возрасте от полутора до 18 лет годами находились в тяжелых условиях. Большую часть времени они проводили в небольшой комнате, а в доме царила антисанитария.

Несовершеннолетние не посещали школу. У некоторых обнаружили серьезные задержки развития, включая отсутствие навыков речи. Соседи не знали, сколько детей проживает в доме.

Матери детей — 33-летней Элизабет — также предъявили обвинения в сексуальных действиях с несовершеннолетним в возрасте от 13 до 16 лет. Потерпевший является членом семьи.

Все 16 детей находятся под опекой округа. Власти организуют необходимое лечение.

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