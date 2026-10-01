«Не могла сдаться»: женщина родила сына после 20 выкидышей

Фото: www.globallookpress.com/Graeme Hendry

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Врачи не могли найти причину прерывания беременности.

После 20 выкидышей женщина отпраздновала первый день рождения сына. Своей историей она поделилась с изданием PEOPLE.

Американка — 36-летняя Раним Хаддад — родила сына Эммануэля 1 октября 2025 года. По словам женщины, за десять лет она пережила не менее 20 выкидышей.

Раним и ее супруг Фуад впервые узнали о беременности через семь месяцев после свадьбы. Они ожидали рождения ребенка в феврале 2015 года, однако потеряли его. Последующие попытки также заканчивались неудачами, а обследования не давали объяснения происходящему.

«Наша самая большая проблема заключалась в том, что они не могли найти причину», — сказала женщина.

В 2018 году супруги обратились к ЭКО. Им удалось получить около восьми здоровых эмбрионов, но после первого переноса беременность прервалась на девятой неделе.

Вторая попытка оказалась безуспешной. Раним решила взять длительный перерыв, а оставшиеся эмбрионы отправили на хранение.

Позднее она забеременела естественным путем. Супруги впервые услышали сердцебиение ребенка и увидели его на УЗИ. Однако после преждевременного отхождения вод их дочь не выжила. Семья также потеряла сына Самуэля, у которого диагностировали редкое заболевание — сиреномелию (или синдром русалки — это крайне редкая и обычно летальная врожденная аномалия развития, при которой нижние конечности срастаются таким образом, что напоминают рыбий хвост).

После этих событий супруги переехали в квартиру поменьше и поменяли работу. Раним выбрала частичную занятость, чтобы уделять больше времени посещению врачей.

В феврале 2025 года наступила новая беременность. Женщина сразу обратилась к специалисту Сьюзан Гербер. Из-за предыдущих потерь обследования проводились каждую неделю.

Во время беременности у Раним развились гестационный диабет и преэклампсия с повышенным давлением. На 35-й неделе ее госпитализировали, а на 37-й вызвали роды. Эммануэль появился на свет весом 3,2 килограмма.

«Это было лучшее чувство в мире», — вспоминает мать момент, когда впервые взяла на руки живого, плачущего ребенка.

По словам Раним, первые 11 месяцев сын часто просыпался, но она наслаждалась временем с ним. Доктор Гербер поддерживает ее желание попробовать родить еще одного ребенка. Успешная беременность, по оценке специалиста, дает основания для надежды.

Причину многочисленных предыдущих потерь плода врачи до сих пор не выяснили.

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