«Будет некрасиво»: Гарри и Меган могут изображать жертв в конфликте с Уильямом

Express: Гарри и Меган будут изображать жертв в конфликте с Уильямом

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Очередное столкновение произойдет из-за королевских титулов.

Принц Уильям может добиваться лишения принца Гарри и Меган Маркл титулов, если станет королем. Этот шаг может вызвать конфликт, в котором супруги представят себя пострадавшей стороной. Такое мнение высказал королевский эксперт Марк Долан, передает Express.

Долан считает, что король Карл III сам не примет подобного решения, а инициатива может перейти к Уильяму.

«Думаю, это сделает Уильям, и будет некрасиво. Гарри и Меган превратят в оружие любые попытки лишить их титулов», — отметил он.

Долан также выразил мнение, что сохранение титулов создает трудности для королевской семьи и монархии.

Отношения братьев остаются напряженными после отказа Гарри и Меган от королевских обязанностей в 2020 году. Позднее Гарри описал разногласия с Уильямом в книге «Запасной», включая их драку в 2019 году.

Ни Букингемский, ни Кенсингтонский дворец публично не подтверждали планы лишить супругов титулов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.