Почему взрослые идут в ясли: психолог объяснила новый тренд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Необычные форматы отдыха могут быть не связаны с инфантильностью.

Популярность «яслей для взрослых» с нянями и лагерей со школьным распорядком не обязательно говорит об инфантильности. Такие форматы могут быть способом справиться с переутомлением и постоянным напряжением. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила клинический и семейный психотерапевт Татьяна Быстрова.

«В мире, где за мужественность все еще часто принимают способность молча терпеть, появилась услуга, за которую можно заплатить, чтобы наконец побыть слабым. Вопрос только в одном: это здоровая передышка или бегство от взрослой жизни», — сказала Татьяна.

Специалист отметила, что потребность в заботе и ощущении безопасности является базовой. В ситуации, когда взрослый человек на время возвращается к более ранней модели поведения, может сработать механизм регрессии. Быстрова подчеркнула, что сам по себе этот процесс не считается болезнью и способен временно снижать тревогу.

Особенно это может быть актуально для людей, которые привыкли постоянно нести ответственность. Руководители, отцы, военные и другие люди с высокой нагрузкой могут использовать подобный отдых как возможность ненадолго отказаться от необходимости все контролировать.

«С точки зрения нормы, кратковременная регрессия полезна. Она снижает тревогу, восполняет дефицит тактильного контакта и безусловного принятия», — добавила эксперт.

При этом Быстрова предупреждает: проблема начинается тогда, когда временная передышка превращается в постоянный способ существования. Одно дело — провести несколько дней в лагере для взрослых или воспользоваться услугами няни, и другое — таким образом избегать работы, семьи и других обязанностей.

Еще одним риском Быстрова назвала подмену подобными практиками профессиональной помощи. По ее словам, забота действительно способна успокоить человека, но не устраняет причины тревоги, одиночества, стыда или эмоционального дефицита, если они требуют отдельной работы.

По мнению специалиста, интерес к подобным форматам отражает и общее состояние общества, в котором от человека постоянно ждут эффективности, самостоятельности и способности справляться с нагрузкой. В результате у людей появляется потребность хотя бы ненадолго «снять доспехи» и оказаться в пространстве, где за них принимают решения и заботятся о них.

Главным критерием психолог назвала способность после такого отдыха вернуться к обычной жизни. Если человек чувствует себя отдохнувшим и снова может решать повседневные задачи, такой формат может быть полезен. Если же желание постоянно возвращаться в «детство» усиливается, это может указывать на проблемы, которым стоит уделить внимание.

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