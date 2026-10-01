На здравоохранение в 2027 году направят более семи триллионов рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Приоритет российского правительства на ближайшие годы — социальная сфера, образование и технологии.

Кабмин представил трехлетний проект бюджета страны. Поддержка семей с детьми, сфера образования и технологическое лидерство — приоритет российского правительства на ближайшие годы.

На развитие здравоохранения в 2027-м направят больше семи триллионов рублей. На строительство школ — около ста миллиардов. А вот так называемый «детский бюджет», в который входит маткапитал и соцвыплаты, составит десять триллионов на три года. Также предусмотрено увеличение МРОТ и индексация пенсий.

«Государство будет и дальше исполнять свои социальные обязательства, и те программы, которые заложены были ранее в бюджетах, они и сохраняются, и растут. Индексация материнского капитала, других социальных выплат, а это все остается, и правительство это не трогает, не сокращает», — сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По проекту бюджета расходы в 2027-м году запланированы на уровне 48 триллионов рублей. А доходы, по предварительным прогнозам, составят 43,3 триллиона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2027 году в России увеличится материнский капитал на первого ребенка — до 778,5 тысячи рублей.

По предварительным данным, индексация составит 6,8%: сумма за первенца вырастет на 49,6 тысячи рублей, а на второго ребенка — на 65,5 тысячи рублей, если выплата на старшего не предоставлялась.

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