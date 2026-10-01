Владимир Колокольцев выступил на Совете министров внутренних дел СНГ

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Миридонов; 5-tv.ru

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На заседании в Таджикистане подвели итоги взаимодействия ведомств.

Глава МВД России Владимир Колокольцев выступил на заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В начале речи он поблагодарил МВД Республики Таджикистан за образцовую организацию встречи и радушие, с которым гостей приняла таджикистанская земля. Затем министр представил итоги работы, проделанной за время его председательства в Совете.

«Считаю необходимым представить итоги деятельности, которую за время моего председательства в Совете провели министерства внутренних дел стран Содружества и БКБОП», — заявил Колокольцев.

В отчетный период получили практическое воплощение решения Совета, подписанные на предыдущем заседании СМВД в Санкт-Петербурге, а также протокольные поручения. Дальнейшая проработка документов продолжилась на площадке Исполкома СНГ.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ожидается, что по ее результатам Концепция будет подписана на предстоящем заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде. Внутригосударственные согласования предложений по корректировке Регламента пока продолжаются.

Кроме того, на прошлом заседании СМВД были одобрены проекты положений о базовой научной организации и базовой организации по подготовке кадров в сфере безопасности дорожного движения. Эти документы внесены на рассмотрение Совета министров иностранных дел СНГ, запланированного на 7 октября в Туркменистане.

Фото: МАКС/Ирина Волк/ivolk

Поддержанные Советом Рекомендации по нормативному регулированию отношений, связанных с использованием участниками дорожного движения средств индивидуальной мобильности, БКБОП направило в Межпарламентскую ассамблею СНГ.

При координации Бюро организовано выполнение всех пунктов утвержденного Плана по подготовке к 30-летию Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МВД России Владимир Колокольцев провел параллель между нынешними вызовами и событиями прошлого. По его словам, страна справится с текущими угрозами так же, как справилась с нашествием французов в 1812 году и вторжением немецких войск в 1941-м. Поводом для комментария стали заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об усилении эскалации. В частности, он заявил, что беспилотники ВСУ фактически закроют российское небо для гражданской авиации.

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