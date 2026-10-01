«Ответные меры»: В МИД России вызвали временного поверенного Венгрии в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В начале сентября из Будапешта были высланы десять наших дипломатов.

Временного поверенного в делах Венгрии в Российской Федерации Габора Гергича вызвали в МИД РФ. Об этом проинформировала пресс-служба министерства на своем официальном сайте.

«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным и откровенно недружественным требованием властей Венгрии от 8 сентября 2026 года покинуть территорию страны ряду российских дипломатических сотрудников», — говорится в сообщении.

Там также добавили, что ряду венгерских дипломатов из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани тоже придется покинуть территорию России. Такое решение было принято в качестве ответных мер на действия этого европейского государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Будапешт вышлет десять российских дипломатов. Поводом стало неприемлемое поведение сотрудников консульства. При этом, о чем конкретно идет речь, власти Венгрии не уточнили.

Однако заместитель премьер-министра Венгрии Анита Орбан подчеркнула, что это временная мера и она не означает прекращение дипломатических отношений с РФ.

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