Запах канализации в доме: как найти причину и убрать его

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

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Неприятное амбре может появиться из-за одной небольшой детали.

Запах канализации в доме обычно появляется из-за проблем с сифоном, трубами или вентиляцией. Как сообщили в URA.RU, в первую очередь стоит найти источник запаха, а не пытаться перебить его освежителем воздуха.

Чаще всего неприятный запах не попадает в квартиру благодаря сифону. Это изогнутая часть трубы под раковиной, ванной или душем, где остается вода. Она работает как своеобразная пробка и не дает запахам из канализации подниматься в помещение.

Если водой долго не пользовались, она могла испариться. Тогда достаточно открыть кран на несколько минут и наполнить сифон. Если запах быстро возвращается, возможно, сифон поврежден, установлен неправильно или вода из него уходит из-за проблем с канализацией.

Если проблема в сифоне

Внутри сифона со временем скапливаются волосы, жир, остатки еды и другой мусор. Все это начинает разлагаться и может стать причиной неприятного запаха.

Очистить сифон можно самостоятельно. Сначала под него нужно поставить ведро или другую емкость, затем осторожно открутить нижнюю часть, убрать грязь и промыть детали теплой водой. После этого важно проверить резиновые прокладки и аккуратно собрать конструкцию обратно.

Если после очистки вода по-прежнему уходит медленно или запах остается, засор, скорее всего, находится глубже в трубе. В такой ситуации лучше вызвать сантехника.

Не стоит одновременно использовать разные средства для прочистки труб. При смешивании некоторые составы могут вступить в опасную химическую реакцию.

Проверяем трубы и вентиляцию

Иногда запах появляется из-за негерметичных соединений. Например, проблема может быть в месте стыка сифона, канализационной трубы, унитаза или сливного шланга стиральной машины.

Чтобы проверить соединения, их нужно вытереть насухо и посмотреть, не появляются ли капли воды после слива. Если прокладка повреждена, ее придется заменить. Разошедшийся стык нужно правильно соединить заново. Просто замазывать грязное или мокрое место силиконом не стоит — запах вскоре может вернуться.

Еще одна возможная причина — проблемы с вентиляцией канализационного стояка. Такая вентиляция выравнивает давление внутри труб. Если она не работает, вода из сифона может уходить, и тогда канализационный запах получает свободный путь в помещение.

Если запах усиливается, когда соседи пользуются водой, в трубах слышно бульканье или вода в сифоне начинает исчезать, нужно обратиться в управляющую организацию. Самостоятельно разбирать общий стояк не следует.

Проверяем бытовую технику

Источником запаха может оказаться и стиральная или посудомоечная машина. Если сливной шланг подключен неправильно, вода в сифоне может работать не так, как должна.

Если неприятный запах появляется после запуска техники, стоит проверить место подключения шланга. Он должен быть установлен по инструкции производителя. При этом нельзя глубоко и герметично вставлять шланг прямо в канализационную трубу.

Если разобраться с подключением самостоятельно не получается, лучше пригласить сантехника.

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