Опубликовано видео приземления самолета на трассу под Ульяновском

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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По предварительным данным, во время полета одному из пилотов стало плохо.

Появилось видео приземления легкомоторного самолета на трассу в Ульяновской области. Кадры публикует 5-tv.ru.

Два легкомоторных учебных самолета приземлились на автомобильную дорогу в районе поселка Карсун Ульяновской области.

По предварительным данным, во время полета одному из пилотов стало плохо. После этого оба самолета совершили вынужденную посадку на автомобильную дорогу.

По информации транспортной прокуратуры региона, никто не пострадал. Самолеты повреждения не получили.

На место происшествия выехали Ульяновский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Прокуратура проводит проверку. Другие обстоятельства произошедшего пока не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Амурской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-95, выполнявший учебно-тренировочный полет. По предварительным данным, в результате катастрофы погибли шесть членов экипажа. Еще один военнослужащий получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Специалистам предстоит установить причины крушения и обстоятельства произошедшего.

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