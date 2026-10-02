Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября

Фото, видео: 5-tv.ru

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 5 по 11 октября.

Основной фон недели задают ретроградная Венера, изобильно аспектированный Марс и новолуние в Весах.

Луна — на исходе. Старый цикл заканчивается, а новый еще не начался. Энергии может не хватать — организм готовится к перезагрузке. Используйте эти дни для подготовки и планирования, а не для активных действий. Если последнее время вы откладывали неприятные разговоры или мелкие дела — сейчас самое время их закрыть и освободиться перед новым циклом.

Солнце проходит по изящному пространству Весов и настраивает на все творческое: рисование, музыка, танцы, дизайн. Даже если вы раньше были равнодушны к таким вещам или сомневались в своих талантах — сейчас они проявятся в новом ракурсе. Есть возможность навести порядок в отношениях, окружить себя вещами, которые радуют глаз, найти внутреннее равновесие, прийти к компромиссу в юридических делах.

Позитивное влияние могущественного Юпитера усиливает стремление к социальному росту, развитию, общественной деятельности. Без перспектив легко потерять веру в себя. Именно высокая планка приведет к получению авторитета, признания, обретению покровительства. В противовес работает Сатурн. Он напрягает светило, но одновременно позволяет видеть недостатки и сделать работу максимально хорошо. Вся шелуха как будто отметается, оставляя самое важное. Мы способны кристаллизировать собственные цели и правильно расставить приоритеты.

Планета ментала Меркурий в глубинной водной стихии Скорпиона активизирует подсознание, настраивает на самоанализ, проработку скрытых эмоциональных реакций. Вместо того, чтобы подавлять эмоции, дайте им выход через откровенный разговор с близким человеком, психологом, или пропишите в дневнике то, чем не решаетесь поделиться с другими.

Вследствие тесного взаимодействия с ретро-Венерой, мышление и чувства сливаются воедино. Разговоры о деньгах и отношениях становятся особенно глубокими и эмоционально нагруженными. В коммуникации и деловой сфере необходима максимальная осторожность: недопонимания возникают легче обычного. Не отвечайте резко, перепроверяйте договоренности, избегайте важных переговоров в эти дни.

Ретроградная Венера традиционно считается неблагоприятным периодом для крупных трат и покупок, финансовых обязательств, кардинальных перемен в отношениях. Но на данном этапе создается наиболее сложное положение для утонченной планеты, особенно в вопросах, где нужна гибкость и деликатность. Знак Скорпиона — это среда выживания для нее, а не радости и удовольствий.

К тому же резкие выпады от планетарных агрессоров Марса и Плутона замыкают напряженный треугольник. Чрезмерная напористость в отношениях, грубость и провокационное поведение зачастую приводят к конфликтам. Чувства словно уходят внутрь, старые эмоциональные, партнерские и финансовые вопросы возвращаются и требуют пересмотра. Не принимайте поспешных решений: дайте себе время на размышление. Совместное преодоление трудностей и испытания ради любви укрепят то, что должно продолжаться и уберут нежизнеспособное.

Марс во Льве активно принимает участие в космической жизни. Ему нужны признание, драйв и контроль. На первом плане эго и самовыражение. Если нас не хвалят, то мы либо угасаем, либо начинаем злиться. Огромная сила воли дает энергию и деятельный настрой, но может вылиться в разрушительные конфликты. Сохраняйте активную позицию, но необходим безопасный выход для агрессии через спорт, творчество, занятия актерским мастерством.

Возможны неожиданные, но удачные решения и свежие импульсы к действию. В отношениях Марс подыгрывает скорпионьей Венере, усиливая страсть, драму, ревность. Нашим партнерам нужно быть либо очень сильными, либо очень гибкими.

Новолуние в Весах завершает неделю и смягчит жесткость Скорпиона. В этот период хочется, чтобы все вокруг было красиво и справедливо. Проще получается договориться с кем-то или найти компромисс. Это точка перезапуска партнерских проектов, юридических дел, инициатив в сфере культуры и искусства. Идеальный момент для формулировки намерений в сфере отношений.

Так как половина планет ретроградны на протяжении всей недели, то это время глубинной перестройки, а не быстрых решений. Главное — не форсировать события, внимательно относиться к словам, финансовым тратам, расстановке приоритетов в отношениях.

Овен — гороскоп на неделю

Овнов желание личной свободы побуждает избавляться от всех ограничений. Эти изменения могут кардинально перевернуть ваш мир. Нежелательно провоцировать конфликты, особенно на почве ревности, и брать на себя кредитные обязательства. Мудрым решением будет адаптироваться к ситуации, на которую не способны повлиять. Вы, как всегда, сумеете преодолеть трудности и двигаться дальше.

Телец — гороскоп на неделю

От Тельцов потребуется сдержанность в конфликтных ситуациях. Сложно находить компромисс и понять позицию партнеров. Эмоциональная холодность и нежелание сближаться с людьми чревато торможением в ранее достигнутых договоренностях. Это не лучшее время вступать в новые отношения. А возобновлять старые — возможно. Самоконтроль и сдержанность чувств поможет держать дистанцию с теми, кто больше не входит в круг ваших интересов.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам звезды советуют не брать на себя непосильные обязательства и обещать только то, что реально выполнимо. Служебные командировки и решение юридических вопросов, по возможности, перенесите на другое время. А пока прокачайте свою экспертность, научитесь презентовать свои идеи и проекты с позиции открытости к противоположному мнению. Если к вашей работе будут предъявлены претензии, отреагируйте на это с позиции мудреца: «Все пройдет, пройдет и это».

Рак — гороскоп на неделю

От Раков потребуется усмирить эгоцентризм, однако небо дает шанс проявить лидерские качества и сделать заметный вклад в творческие проекты. Страстная увлеченность любимым делом может дать выдающиеся результаты. Лучше избегать неоправданного риска и авантюризма при участии в спортивных мероприятиях или биржевых операциях. Любовные связи также могут закружить в вихре страстей. Возможно, стоит сбавить обороты в финансовых делах и развлечениях.

Лев — гороскоп на неделю

Львы ощущают эмоциональную нестабильность и чувственность. Настроение могут омрачить разногласия с близкими родственниками или деловыми партнерами. Решения вопросов, касающихся недвижимости, аренды помещений и заключение соответствующих договоров, лучше перенести. Отвлекитесь на домашние дела — украсьте интерьер новыми вещами, подремонтируйте что нужно, сделайте уборку. Главное, сохраняйте беспристрастность и безмятежность ко всему происходящему.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, уделите внимание здоровью и рутине. Пора навести порядок в хаосе, который мог образоваться за последнее время. Концентрация на главном сейчас особенно полезна. Оформление документов, рассылка резюме или коммерческих предложений, контакты с деловыми партнерами складываются не так хорошо, как хотелось бы. Следите за словами и информацией, особенно в деловой переписке. Не загружайте перед сном голову проблемами, так как это чревато бессонницей. Спокойная музыка или вечерняя прогулка приведут вас к сбалансированному состоянию.

Весы — гороскоп на неделю

Весам придется отстаивать свои интересы как на финансовом, так и на любовном фронте. Ретроградная Венера, как правящая планета, призывает сосредоточиться на ревизии того, что действительно работает в вашей жизни. Не время для крупных покупок, новых проектов и импульсивных признаний. Наполнить себя позитивной энергией помогут творческие занятия и качественный, но спокойный отдых.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам свыше дается энергия для решения застоявшихся семейных и домашних дел, но может накатывать излишняя тревожность. Не позволяйте эмоциям взять верх. Старайтесь быть добрее к родным и не проявлять качества требовательного и властного члена семьи. Переключитесь на наведение порядка дома, внесите изменения в интерьер, добавьте больше уюта и мягкого света. Так вы гармонизируете обстановку и минимизируете вероятность разногласий. Уделите время пересмотру ситуации, погружению в себя, философским вопросам.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов возможны недопонимания в общении — будьте терпеливы. Отложите серьезные переговоры и избегайте поспешных обещаний. Лучше сконцентрироваться на важных аспектах, не застревая в мелочах. Разочарование возможно только при завышенных ожиданиях — плывите по течению. Благоприятный момент для откровенных разговоров с близкими, творческих проектов и духовных практик. Не делитесь своими планами слишком широко.

Козерог — гороскоп на неделю

Обычно сдержанные Козероги настроены на беззаботность, легкомысленность и готовность совершать безумные любовные поступки. Велика вероятность безвозвратной потери личных вещей и финансов. Непоследовательность и неосторожность могут нанести материальный урон. Переключитесь на необычные для вас темы и увлечения, окружайте себя творческими и интеллектуальными людьми.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев возможен энергетический спад, а также вовлеченность в конфликты на почве борьбы за власть. Не вовлекайтесь в ненужное противостояние, избегайте стычек с руководством. Лучшим выбором будет продолжать свое дело, не ища легких путей. Возросшее честолюбие поможет двигаться к цели, не замечая препятствий. Скоро вы преодолеете трудности и вас ждет успех. Период благоприятен для активного закаливания, лечебного голодания или диеты.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб встают вопросы веры и выход на новый уровень мировоззрения. Хотя этот период может погрузить вас в иллюзии, постарайтесь извлекать полезные уроки от происходящего и не нервничать по каждому. поводу. Все это рассеется как туман. Займитесь творчеством, освойте психологические техники, познакомитесь с культурой и философией других народов. Не вступайте в конфликтные ситуации правового характера, так как существует риск подвергнуться взысканиям или штрафам.

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