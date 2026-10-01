Материнский капитал на первого ребенка увеличится в 2027 году

Маткапитал в 2027 году на первого ребенка увеличится до 778,5 тысячи рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Изменения также затронут и единовременное пособие, выплачиваемое при рождении малыша.

В 2027 году в России увеличатся выплаты материнского капитала на первого ребенка до 778,5 тысячи рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Размер материнского капитала увеличится <…> до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка», — отметил министр.

Он уточнил, что с 1 февраля пройдет индексация этой меры поддержки. Изменения будут равны уровню физической инфляции. По предварительным данным, индексация составит 6,8%. То есть сумма за первенца увеличится на 49,6 тысячи рублей. А на второго ребенка — на 65,5 тысячи рублей, если на старшего подобная выплата не предоставлялась.

Также вырастет и единовременное пособие при рождении малыша — до 30,4 тысячи рублей. При этом максимальный размер пособия по беременности и родам может превысить значение в 1,1 миллиона рублей.

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