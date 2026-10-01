«Раздевалась и смотрела в зеркало»: как Глюкоза приняла свое 40-летие

Глюкоза искала изменения в своем теле после того, как ей исполнилось 40 лет

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певица смогла найти плюсы в новом возрасте.

Когда певице Глюкозе (настоящене имя — Наталья Чистякова-Ионова. — Прим. ред.) исполнилось 40 лет, она начала искать изменения в себе, стоя голой перед зеркалом. Об этом знаменитость рассказала корреспонденту 5-tv.ru после эфира на STUDIO 21.

Четыре десятилетия, по словам артистки, пролетели слишком быстро. Она уверена, что время столь скоротечно, в том числе и потому, что у певицы насыщенная жизнь. Но переступить порог 40-летия ей оказалось непросто морально.

«Признаюсь честно, меня „колбасило“. <…> Я просто пыталась себя пересобрать, понять. Я раздевалась дома, смотрела на себя в зеркало, смотрела на свою фигуру, тело, кожу. Я фиксировала какие-то изменения. У меня был некий аларм в голове, что все изменилось безвозвратно», — вспоминала исполнительница.

По словам Глюкозы, такое нестабильное состояние она начала замечать незадолго до дня рождения. Но и после заветной даты, 7 июня, эти ощущения прошли не сразу. Чтобы вернуться в норму, артистке потребовалось около десяти дней.

Однако за полгода, что Чистякова-Ионова провела в статусе 40-летней женщины, она смогла найти плюсы.

«Это прекрасно. Это прекрасно тем, что ты все еще красива, ты молода, ты энергична, ты работоспособна. У тебя полно желаний, у тебя есть мечты. Но главное, что у тебя уже есть настоящий опыт. Опыт, на который ты можешь опираться. Я поняла, что это именно то богатство, которое ты обретаешь, приобретая эту цифру», — заметила Глюкоза.

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