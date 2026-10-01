«Всем родителям нужно»: Ольга Кузьмина поддержала идею «женкапитала»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Ранее такую инициативу предложила Регина Тодоренко.

Актриса Ольга Кузьмина и ее супруг, шоумен Евгений Апанасевич, поддержали идею телеведущей Регины Тодоренко учредить специальный «женкапитал» для восстановления женщин после родов. Об этом они сообщили в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Полдень».

Кузьмина назвала инициативу хорошей идеей и подчеркнула, что родителям важно иметь возможность проводить время без детей — наедине с собой или супругом. По ее мнению, такое восстановление помогает вернуть ресурс, который затем можно направить на семью.

«Это шикарная идея. Мне кажется, всем родителям нужно проводить время наедине с самим собой, со своим супругом или супругой», — сказала актриса.

Апанасевич в свою очередь рассказал о собственном опыте ухода за младшей дочерью. По словам шоумена, продолжительное пребывание с ребенком стало для него непростым испытанием, которое позволило по-другому взглянуть на нагрузку родителей.

«Это очень тяжело. Это вырывает кукуху просто напрочь», — признался он.

Регина Тодоренко летом этого года предложила создать «женкапитал», который помогал бы женщинам восстанавливаться после родов. Телеведущая отмечала, что такая поддержка особенно важна для женщин, которые совмещают материнство с работой, но также нужна тем, кто хочет уделить время своему физическому и психологическому состоянию.

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