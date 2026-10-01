Артисты первой величины не приехали: продюсер Дзюник о прощании с Соседовым

Продюсер Дзюник раскритиковал звезд, которые не пришли на прощание с Соседовым

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Церемония собрала коллег и друзей критика, однако часть известных артистов, о которых он много говорил в своей работе, на ней не появилась.

Продюсер Леонид Дзюник обратил внимание, что на прощании с музыкальным критиком и журналистом Сергеем Соседовым не было звезд первой величины. Об этом он заявил в беседе с Teleprogramma.org.

Церемония состоялась 30 сентября в траурном зале Троекуровского кладбища. Среди пришедших проститься с музыкальным критиком были Лера Кудрявцева, Алексей Глызин, Ксения Георгиади, Наталья Гулькина и Игорь Наджиев.

«Никто из артистов первой величины не соизволил приехать на прощанье с Сергеем», — отметил продюсер Дзюник.

Продюсер связал отсутствие некоторых артистов с возможными разногласиями с Соседовым. При этом он считает, что личные обиды не должны становиться причиной отказа от участия в прощании. Дзюник также отметил, что критик всегда открыто высказывал свое мнение об исполнителях и не скрывал собственной позиции.

Отдельно продюсер оценил организацию церемонии. По его словам, траурный зал был заполнен людьми, а рядом с гробом было много цветов. Дзюник поблагодарил телеведущего Вадима Такменева, который отвечал за проведение мероприятия.

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Он приехал в город, чтобы возглавить жюри регионального конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

Во время пребывания в гостинице журналист упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. Его доставили в больницу, где провели операцию, однако спасти Соседова не удалось. По результатам экспертизы, причиной смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга.

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