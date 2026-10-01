В трех регионах России задержаны члены банды Басаева и Хаттаба

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Их подозревают в причастности к атаке на псковских десантников в 2000 году.

Трое членов банды, связанной с Шамилем Басаевым и Эмиром Хаттабом, задержаны в Татарстане, Ингушетии и Башкирии. Об этом проинформировали ФСБ и СК.

Ранее, 29 июня, Южный окружной военный суд вынес длительные сроки еще двум участникам той же банды, причастным к атаке на псковских десантников в Чечне в 2000 году.

Фигурантов задержали в августе 2020 года. Им инкриминировали ч. 2 ст. 209 (бандитизм), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащих) УК РФ, а мерой пресечения избрали заключение под стражу.

Нападение на псковских десантников произошло в феврале 2000 года в горно-лесистой местности близ села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В бою погибли 84 военнослужащих, еще четверо были ранены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столице завершилось разбирательство по громкому делу, фигурантами которого стали предприниматель в сфере инфобизнеса Дмитрий Портнягин и его супруга. Их обвиняли в легализации 186 миллионов рублей.

Мещанский районный суд Москвы назначил Дмитрию Портнягину пять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей. Меру пресечения в виде заключения под стражу к нему применили непосредственно в зале заседаний. Его супруге Екатерине Портнягиной определили восемь лет колонии общего режима, однако отбывание наказания отсрочили.

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