Муж поселил бывшую любовницу в доме без согласия жены

Фото: 5-tv.ru

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Разлучница не следит за порядком и ломает вещи.

Муж поселил в общем с женой доме свою бывшую любовницу. По словам женщины, супруг до сих пор поддерживает связь с ней и не собирается просить ее съехать. С этой проблемой она обратилась в колонку New York Post.

Американка рассказала, что более 20 лет назад ее муж Дирк изменил ей с этой женщиной. Полтора года назад та сообщила мужчине, что оказалась в тяжелом положении, после чего он предложил ей переехать к ним. При этом жену он предупредил только за две недели до ее приезда.

По словам женщины, новая соседка плохо следит за порядком в своей комнате и уже сломала несколько вещей в доме. Кроме того, перед ее переездом Дирк предложил оплатить ей стоматологическое лечение. Однако в итоге расходы легли на кредитную карту его жены.

Героиня истории рассказала, что потратила на лечение 5000 долларов (около 400 тысяч рублей). Женщина обещала вернуть деньги, но отдала только 510 долларов. При этом у нее есть работа (примерно 42,5 тысячи рублей).

Однажды жена попросила бывшую любовницу мужа покинуть дом, однако Дирк убедил ее вернуться. На вопросы о том, почему он не хочет, чтобы женщина съехала, супруг отвечает, что ему нравится ее общество.

Мужчина также отказывается обращаться к семейному психологу, поскольку считает, что в этом нет необходимости. В итоге женщина спросила у автора колонки, стоит ли ей обратиться к юристу и начать бракоразводный процесс или оставить ситуацию без изменений.

Журналистка посоветовала ей обратиться к адвокату. При этом она рекомендовала не покидать общий дом до консультации со специалистом, поскольку это, по ее словам, может повлиять на положение женщины в бракоразводном процессе.

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