Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Сухопутных войск
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Российский лидер отметил мужество и самоотверженность военнослужащих, которые во все времена защищали свободу и независимость страны.
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
В поздравлении российский лидер отметил мужество и самоотверженность военнослужащих, которые во все времена защищали свободу и независимость страны. Путин подчеркнул, что боевые и патриотические традиции ветеранов остаются примером для нынешнего поколения военных.
«Сегодня ратные, патриотические традиции предшественников, ветеранов служат достойным примером для нынешнего поколения военнослужащих Сухопутных войск, помогают с честью решать ответственные задачи», — говорится в публикации.
Президент также выразил уверенность, что военнослужащие Сухопутных войск продолжат совершенствовать подготовку, сохранять верность присяге и долгу и выполнять задачи по обеспечению безопасности страны.
Путин пожелал военнослужащим успехов и всего наилучшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о невозможности сломить или запугать российский народ. Путин поблагодарил избирателей, которые пришли на участки, несмотря на угрозы и обстрелы. По словам президента, участие граждан в голосовании стало подтверждением их выбора.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.