Не только зрение: как постоянное использование гаджетов влияет на прикус детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Организм — единая биомеханическая система, в котором все взаимосвязано.

Постоянное использование смартфонов, планшетов и ноутбуков может негативно повлиять на развитие зубочелюстной системы ребенка. Об этом изданию Life.ru рассказал стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук.

По его словам, еще десять–15 лет назад ортодонты связывали неправильный прикус в основном с наследственностью, вредными привычками и ранней потерей молочных зубов. Со временем список пополнился и привычками, сформированными современными гаджетами.

Врач пояснил, что ортодонтия рассматривает формирование прикуса не только как проблему положения зубов: на развитие челюстей влияют дыхание, работа мышц, положение языка, осанка и повседневные привычки. А на все это, так или иначе, может меняться при постоянном использовании того же смартфона.

Распространенная картина — ребенок часами сидит, опустив голову к экрану. Такая поза постепенно становится привычной: меняется положение головы, возрастает нагрузка на мышцы шеи, а вслед за этим перестраивается работа мышц лица и нижней челюсти. Организм — единая биомеханическая система, поэтому длительное нарушение осанки рано или поздно отразится на зубочелюстном аппарате, предупредил эксперт.

Жук добавил, что многие дети при использовании гаджетов сидят с приоткрытым ртом. Это может стать привычкой и превратиться в хроническое дыхание через рот. Что является фактором риска нарушений развития лицевого скелета. Если положение языка, работы мышц губ и щек изменится, — это скажется и на прикусе, причем не в меньшей степени, чем, например, наследственность.

На работу мышц лица влияет и использование смартфона перед сном. Это ухудшает качество сна и не позволяет организму полноценно восстановиться, что сопровождается усилением мышечного напряжения. Медики все чаще встречают детей и подростков, которые рано сталкиваются со стискиванием зубов во сне и жалуются на усталость жевательных мышц и головные боли.

Усугубляет проблему обилие мягкой пищи в рацион: каши, йогурты, пюре. Они требуют минимальных усилий при пережевывании. Отсутствие достаточной нагрузки и сопутствующие факторы, связанные с гаджетами, повышают риск проблем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полностью запрещать телефон ребенку не всегда нужно. Но необходимо научить его правильно пользоваться гаджетом и соблюдать баланс между экранным временем, учебой и отдыхом.

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